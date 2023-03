LIVE. JEZ!-feestweek wordt afgetrapt in Brugge met optredens van onder meer The Starlings, Coely én Dimitri Vegas & MATTN

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Samen met heel Vlaanderen zamelt JEZ! geld in voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel, die zich inzetten voor jongeren. De slotweek wordt gevierd met een vijf dagen durend feest, die loopt van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart. Qmusic meert met de JEZ!-boot aan in maar liefst vijf steden: Brugge, Deinze, Aalst, Boom en Antwerpen. Er zal elke dag een feestje worden gevierd op de kade, met optredens van onder meer The Starlings, Niels Destadsbader, Coely, Regi, Dimitri Vegas & MATTN én Pommelien Thijs.