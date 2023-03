LIVE. JEZ!-boot meert aan in Antwerpen: volg hier de optredens van Gustaph, Grace én Pommelien Thijs

Showbizz LIVE. De boot van JEZ! meert aan in Boom: volg hier de optredens van Berre, OSKI en Ian Thomas

De JEZ!-feestweek is in volle gang. Vandaag - donderdag - meert de boot aan in Boom. Daar komen onder meer Berre, Oski en Ian Thomas het beste van zichzelf geven op het Heldenplein. Kan je er niet bij zijn? Via onze livestream hoef je geen seconde van de show te missen.