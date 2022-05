LIVE. "Ik weet waarom hij me niet in de ogen wil kijken. Omdat hij schuldig is": hard tegen hard in kruisverhoor Amber Heard

Showbits Jan Verheyen over cancelcul­tuur: "Nog samenwer­ken met Bart De Pauw? Ja, maar...”

Op een uitspraak in de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is het nog even wachten, maar nu al is duidelijk dat er geen winnaars zullen zijn. Depp werd eerder al geweerd uit franchises als ‘Fantastic Beasts’ en ‘Pirates of the Caribbean’, en er loopt een petitie om Heard te schrappen uit ‘Aquaman 2’. Hebben beide filmsterren nog een toekomst in Hollywood? En hoe ga je als regisseur om met die cancelcultuur? Showbits vraagt het aan Jan Verheyen. Hij ziet een grote gelijkenis met de zaak-Bart De Pauw en neemt het opvallend genoeg ook op voor de tv-maker. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

14:46