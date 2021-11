LIVE. Grote mijlpaal bereikt: al meer dan 1 miljoen euro ingezameld voor Rode Neuzen Dag

TV Een kostuum met een geurtje aan en een nieuwkomer die gek is op Furby’s: dit was ‘De Slimste Mens’

Sire, er zijn nog Vlamingen die slimmer zijn dan de Nederlanders. Eindelijk is de suprematie van onze noorderburen in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ doorbroken. Daar zorgde rapper Glints (28) voor. Die werd naar eigen zeggen pas op de ochtend van de opnames gevraagd of hij kon komen deelnemen. En toch: hij kwam, zag en overwon. In de finale leek het wel of Arjen Lubach (42) niet meer verder wilde spelen. Merol (30) bedankte voor zoveel generositeit.

22 november