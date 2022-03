LIVE. Freek Braeckman blikt vooruit op unieke televisieshow 'Oekraïne 12-12': “Er komt nog een grote verrassing”

Celebrities Rihanna over aanstaand moeder­schap: “Denk dat ik een ‘psycho’ moeder word”

Rihanna is zwanger en dat mag de hele wereld weten. Mode-experts buitelen over elkaar heen om te praten over de babybuik die bij de 34-jarige zangeres alle ruimte krijgt en als extra fashionitem wordt getoond. Ook over het aanstaande moederschap praat ze graag. “Ik word denk ik een psycho moeder.”

