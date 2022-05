LIVE. Ex-vriendin van Johnny Depp getuigt: “Hij gooide een wijnfles naar me”

CelebritiesGeen explosieve onthullingen op de negentiende dag van de rechtszaak die Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex, Amber Heard (36). Het meest werd uitgekeken naar de getuigenis van actrice Ellen Barkin (68), die in de jaren 90 een relatie had met de acteur. Zij bevestigde dat Depp controlerend gedrag vertoonde en heel jaloers kon zijn.

Geen seconde missen van het proces? Je leest er alles over in ons dossier. Dagelijks kan je vanaf 15 uur onze tijd het proces ook live volgen bij HLN.

Woensdag mocht Whitney Henriquez, Ambers zus, getuigen in de smaadzaak. Zij vertelde onder meer over het incident met de hondjes. “Op een bepaald moment hield Johnny een van de honden van Amber door het raampje van de auto”, herinnerde Whitney zich. “Ik was doodsbang. Omdat hij dronken was, kon ik niet inschatten wat hij zou doen. Gelukkig liet hij het beestje nadien weer in de auto. Hij bleef wel op een erg gemene manier luid lachen. Nadien grapte hij dat hij de hond in de microgolfoven zou stoppen.”

Volgens Henriquez werd Depp woedend elke keer hij dronken of onder invloed was. “Dan schold hij ons uit en noemde hij ons teven. Wanneer hij cocaïne gebruikte, was het hek helemaal van de dam. Soms werd hij ook erg jaloers en beschuldigde hij Amber van overspel. Ik was een soort van relatietherapeut tijdens hun huwelijk en probeerde vaak te bemiddelen tijdens ruzies.” Al waren niet al haar oplossingen nuttig. Zo grapte Whitney in 2013 in een bericht aan Johnny dat hij Amber een pak rammel moest geven. “Gezien de dingen die ik nu weet, heb ik daar heel veel spijt van”, zei ze. Henriquez gaf ook toe dat ze het koppel aanmoedigde om toch samen te blijven, ook al vermoedde ze dat Depp haar zus sloeg. “Er is effectief een moment geweest waarop ik Johnny een klap heb zien uitdelen aan Amber”, herinnerde ze zich nog.

Jaloerse man

Donderdag nam Bruce Witkin, een goeie vriend van Depp, eerst plaats op de getuigenbank. Hij vertelde dat de acteur cocaïne en andere drugs gebruikte, maar niet misbruikte. “Toen hij net samen was met Amber deed hij erg z'n best om af te kicken, al lukte dat niet altijd even goed. Zo nam hij regelmatig drugs met Marilyn Manson en dat verontruste me wel”, zei hij. Daarnaast noemde hij Johnny ook een jaloerse man. “Als Amber met mannelijke tegenspelers ging samenwerken, kroop hij in z'n hoofd om doemscenario’s te maken. Dat was niet makkelijk voor haar.” Al zag Witkin Depp wel nooit woedend worden. “Ik ben geen getuige geweest van geweld. Integendeel, als Johnny het over z'n moeilijke relatie had, klonk hij meestal triest en verward.”

Daarna was het de beurt aan Tracy Jabos, een voormalige manager van Depp. “De laatste jaren van onze samenwerking - van 2014 tot 2016 - werd hij steeds lastiger”, herinnerde zij zich. “Hij kwam te laat voor opnames en hij gedroeg zich onprofessioneel. Crewleden werden kwaad en z’n imago kreeg enkele serieuze deuken in filmmiddens. Volgens mij kwam dat negatieve gedrag omwille van z’n drugs- en alcoholgebruik. Op den duur droeg hij op de set een oortje waarin iemand anders z'n tekst influisterde. Zijn sterrenstatus van weleer begon stilaan uit te doven.” Dat gedrag werd later bevestigd door een andere voormalige manager van de acteur, Joel Mandel. “Hij spendeerde duizenden dollars aan geneesmiddelen en ook op andere vlakken had hij een gat in z'n hand. Continu had hij bewakingsagenten rond zich, ook dat kostte stukken van mensen. Hij begon zich ook steeds minder van z'n omgeving aan te trekken. Regelmatig had hij woede-uitbarstingen.”

Leugens over verwondingen?

De getuigenis van Adam Waldman, een advocaat van Depp, bracht nadien weinig zoden aan de dijk. Amber beschuldigde de man ervan dat hij doelbewust info lekte over haar huwelijk met Johnny aan de pers en dat hij een lastercampagne tegen haar heeft gelanceerd. Waldman kon echter op bijna geen enkele vraag van de advocate van de actrice antwoorden wegens beroepsgeheim. Wel kon hij bevestigen dat Johnny Amber niet heeft toegetakeld op 21 mei 2016. Volgens de actrice kreeg ze die dag slaag van haar echtgenoot, trok hij aan haar haar en gooide hij een gsm in haar gezicht. “Er zijn negen onafhankelijke getuigen die zeggen dat ze in die periode geen verwondingen hebben gezien bij Amber”, zei hij.

Het meest werd donderdag uitgekeken naar het exposé van actrice Ellen Barkin (68), die in het verleden een relatie had met Depp. “Onze vriendschap werd seksueel in 1994, nadat ik verhuisd was naar Californië”, aldus de vrouw. “Tijdens onze romance was hij heel vaak dronken. Op de set van ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ - waar we allebei een rol in speelden - gooide hij een wijnfles naar me. Bovendien kan ik bevestigen dat hij vaak controlerend gedrag vertoonde en bij momenten erg jaloers was. Continu vroeg hij: ‘Waar ga je naartoe? Met wie heb je afgesproken?’ Een keer heeft hij me van overspel beschuldigd. Uiteindelijk heeft Depp onze relatie beëindigd.” Volgens de acteur hebben de twee trouwens nooit een serieuze relatie gehad en neemt Barkin wraak omdat ze dat nooit heeft kunnen aanvaarden.

Volledig scherm De getuigenis van Ellen Barkin was vooraf opgenomen. © AFP