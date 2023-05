LIVE. Euphoria! Loreen wint een tweede keer het Songfestival voor Zweden, zevende plek voor Gustaph

Muziek Ook deze BV’s haalden hun Belgische vlaggetje boven en supporter­den voor Gustaph op het Songfesti­val

Stef ‘Gustaph’ Caers en zijn ‘Because Of You’ gaan door naar de finale van het Eurovisiesongfestival. Zo kunnen we hem en zijn achtergrondzangeressen zaterdag nogmaals zien schitteren. Tot grote vreugde van z'n bekende fans: verschillende BV’s zetten hun beste beentje voor en schreeuwden Gustaph naar een plekje in de finale. Onder meer Sean Dhondt en Jolien Roets kunnen het nummer al van voor naar achter meezingen, en ook Julie Vermeire maakte enthousiast een dansje op het nummer.