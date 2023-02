LIVE. Emilie Vansteenkiste is verkozen tot Miss België 2023

Celebrities 'Chariots of Fire'-regisseur Hugh Hudson (86) overleden

De Britse regisseur Hugh Hudson is in een ziekenhuis in Londen op 86-jarige leeftijd overleden, melden Britse en Amerikaanse media. De filmmaker, onder meer bekend van zijn Oscarwinnende ‘Chariots of Fire’, uit 1981, stierf na een kort ziekbed.

11 februari