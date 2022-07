LIVE. Dimitri Vegas over zijn emotionele passage op Tomorrowland: “Je wil altijd de show van het jaar neerzetten”

Luc Appermont en Bart Kaëll tonen voor het eerst hun droomvilla in Spanje: “Hier hebben we jaren naar gezocht”

Al twintig jaar is hun villa met adembenemend uitzicht op de baai van Benidorm het ultieme rustoord van Luc Appermont (72) en Bart Kaëll (61). Voor het eerst geven de twee in ‘Het Vakantiehuis’, een HLN Originals-reeks, een inkijk in hun Spaanse stekje met zwembad en drie badkamers. “We hebben hier hard voor gewerkt.”

15 juli