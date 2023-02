LIVE. De traditionele bikinironde gaat van start in ‘Miss België 2023’: volg hier de livestream

TV ‘Sex Education’-ster Ncuti Gatwa verlaat reeks na vierde seizoen (maar verschijnt binnenkort in ‘Doctor Who’)

“Laatste dag. Laatste keer", met die woorden neemt Ncuti Gatwa (30) afscheid van zijn rol als Eric Effiong in de populaire Netflixreeks ‘Sex Education’. Nu de opnames voor het komende vierde seizoen achter de rug zijn, breekt voor de acteur een heel nieuw hoofdstuk aan. Hij schittert dit jaar in de hoofdrol in de Britse sciencefictionserie ‘Doctor Who’.

