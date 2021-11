LIVE. De Nederlandse Julia wint ‘K2 zoekt K3' en wordt de nieuwe collega van Hanne en Marthe

Celebrities Feminist Benedict Cumber­batch vindt dat mannen hun gedrag moeten ‘fiksen’: “We moeten zwijgen en luisteren”

De Britse acteur Benedict Cumberbatch is binnenkort te zien in de Netflix-film ‘The Power of the Dog’. Daarin speelt hij een ruige cowboy die het leven van iedereen om zich heen zuur maakt, zeker dat van vrouwen. In realiteit is hij echter een uitgesproken feminist, zo verduidelijkt hij in een interview. “We verzinnen te veel excuses.”

26 november