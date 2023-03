LIVE. Bekend Vlaanderen is klaar voor de première van ‘Red Star Line’, volg hier zo meteen de aankomst op de rode loper

TV Véronique De Kock ontmaskerd als Mummie: “Ik wilde geen pak waarin mijn lichaams­vor­men duidelijk te zien zouden zijn”

Na zes afleveringen is Mummie uitgezongen in ‘The Masked Singer’. Onder de vele wikkels niet Evi Hanssen, of Barbara Sarafian, maar wel ex-Miss België Véronique De Kock. Die behoorlijk heeft afgezien tijdens haar parcours. “Na elk optreden konden ze me letterlijk uitwringen, ik voelde me zo vies en ranzig”, vertelt ze in een eerste interview.