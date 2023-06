LIVE. Al drie zwembaden de deur uit op Qmusic: volg hier de grootste radio-actie ooit in ons land

FILM Luxueuze villa van Lily-Rose Depp’s personage in ‘The Idol’ is het echte huis van The Weeknd

Lily-Rose Depp (24) en The Weeknd (33) zijn sinds maandag te zien in de veelbesproken reeks ‘The Idol’ op Streamz. Wie zich al aan een aflevering heeft gewaagd, weet dat de serie vol expliciete seksscènes zit. En veel van die pikante taferelen spelen zich af in het huis van het hoofdpersonage Jocelyn (Lily-Rose Depp). De eigenaar van die luxueuze villa, ter waarde van 70 miljoen dollar, is niemand minder dan Abel Tesfaye zelf.