LIVE. Al 1.295.952 euro ingezameld voor Rode Neuzen Dag: Julie Van den Steen leert voetballen, marathon van 10 uur livemuziek op Qmusic

Take That maakt comeback in 2022: "Het voelt gewoon goed"

Gary Barlow (50) heeft zonet bekendgemaakt dat er reünie komt van Take That in 2022. “Het voelt gewoon goed”, klinkt het in een interview met de Britse tabloidkrant ‘The Sun’. Helaas denkt wel niet iedereen er zo over. Jason Orange (41), die de groep in 2014 verliet, geeft ook nu verstek.

24 november