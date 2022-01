LIVE. Aanklacht tegen Ali B gaat over verkrachting: “Na de seks gaf hij commentaar op mijn optreden”

TV Trailer van Bill Cos­by-do­cu belooft nieuwe onthullin­gen: “Veel mensen waren op de hoogte van z'n daden”

Op het Amerikaanse Sundance Film Festival gaat deze week een nieuwe docureeks in première over Bill Cosby (84). De eerste trailer toont hoe de serie de opmars, maar ook de ondergang van de acteur in beeld brengt. Cosby is al meermaals beschuldigd van seksueel misbruik. In 2018 werd hij hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar intussen is de acteur weer op vrije voeten.

