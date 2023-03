Liv Tyler keert na zestien jaar terug in ‘Marvel’-universum

CELEBRITIES Scheiding Reese Wither­spoon en Jim Toth was te verwachten: “Ze hadden totaal geen romantiek meer”

Afgelopen vrijdag kondigde Reese Witherspoon (47) haar scheiding met Jim Toth (52) aan. De breuk tussen de twee zat er al even aan te komen, aangezien hun huwelijk van elf jaar platonisch was geworden. Dat vertellen verschillende bronnen aan ‘Page Six' en ‘The Sun’. “De vraag was nooit of ze zouden scheiden, maar wanneer ze zouden scheiden”.