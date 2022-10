Little Simz wint prestigieuze Mercury Prize (en verslaat Harry Styles): “Overweldigd en dankbaar”

Little Simz, echte naam Simbiatu ‘Simbi’ Abisola Abiola Ajikawo, ging aan de haal met de prestigieuze Mercury Prize 2022 voor ‘beste Britse album’. De Mercury Prize is een jaarlijkse muziekprijs die wordt uitgereikt voor het beste album dat in het Verenigd Koninkrijk is uitgebracht door een Britse of Ierse artiest. Little Simz versloeg met haar plaat ‘Sometimes I Might Be Introvert’ onder meer Harry Styles, Sam Fender, Wet Leg, Kojey Radical, en Joy Crookes. Ze nam haar prijs erg dankbaar in ontvangst op het podium. “Wauw, ik ben heel erg overweldigd en dankbaar", vertelde ze. “Ik wil Mercury enorm bedanken voor deze ongelooflijke prijs. Ik wil ook mijn broer en naaste medewerker Inflo bedanken. Hij kent me al sinds ik zo jong was en is steeds bij me gebleven. We hebben dit album samen gemaakt.”