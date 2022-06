Litteken houdt Bab Buelens niet tegen badmode te tonen

Wie Bab Buelens volgt op Instagram weet dat de presentatrice het gezicht is van haar eigen badpakkenlijn. Zo plaatste net nog een foto online van zichzelf in een zwart-witte bikini. Het verticale litteken dat ze overhield aan een operatie houdt haar daarbij niet tegen. “Zeg me na”, schreef ze daarover al. “Ik ben trots op wie ik aan het worden ben. Ik inspireer mezelf. Ik ben vrij. Ik ben sterk. Ik ben mooi. Ik ben licht.” De vriendin van acteur Vincent Banic (34) gaat voor haar reeks in zee met het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. Door zich te tonen hoe ze echt is, zonder haar litteken te negeren of te verdoezelen, wil de actrice anderen inspireren.

Volledig scherm Bab Buelens © instagram

Pijnlijke nierziekte

Nog niet zo lang geleden moest de voormalige ‘Familie’-actrice onder het mes wegens een ernstige vorm van het notenkrakersyndroom. Dat is een zeldzame aandoening waarbij een ader in de linkernier gekneld zit. Dit kan zorgen voor rugpijn, bloed in de urine en spataders. Buelens vertelde dat ze al een lange weg heeft afgelegd in haar strijd tegen de nierziekte.

Zo belandde ze voor het eerst in het ziekenhuis met symptomen toen ze amper tien jaar was. “Ik ben ambitieus en raak gefrustreerd als mijn lichaam of gemoedsrust ‘neen’ zegt. Als de ziekte een rem is op mijn plezier of mijn werk. Na drie intense jaren van verergering van symptomen, testen, diagnoses en verkeerde diagnoses, kwamen we erachter dat ik een ernstige vorm van het notenkrakersyndroom heb”, schreef ze eerder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door BAB M J BANIĆ BUELENS (@babmjb) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.