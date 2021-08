Lissa Lewis is verloofd: “Ik had mij er al bij neergelegd dat hij weinig interesse toonde”

“Ik had zijn aanzoek echt niet zien aankomen”, zegt Lissa, die in het echte leven Lissa Meseure heet en de dochter is van zang- en accordeonduo De Melando’s. “Niels en ik zijn al zeven jaar samen. In het begin van onze relatie heb ik laten vallen dat ik graag wilde trouwen, maar hij toonde weinig interesse. Ik had mij daar al bij neergelegd, maar nu heeft hij de ultieme vraag dan toch gesteld.”

Op één knie, zoals het hoort?

Ja, helemaal! Wij waren met mijn ouders op vakantie aan de Côte d’Azur. Tijdens een uitstap naar de villa van Elton John in Nice, op de top van een berg met een schitterend uitzicht, is hij op zijn knie gegaan.

En heb jij meteen ‘ja’ gezegd?

Ik dacht eerst dat het een grap was, maar toen ik de ring zag, was het duidelijk dat het ‘voor echt’ was. Ik had nooit verwacht dat Niels mij zou vragen tijdens deze vakantie. Mijn ouders waren er op het moment zelf niet bij, maar zo konden we het nieuws wel met hen delen.

Jij en Niels kennen elkaar al een hele tijd, hé.

(knikt) Van in de lagere school. Wij hebben samen in de klas gezeten, maar hij was mij nooit opgevallen omdat hij enkel met voetbal bezig was. Acht jaar geleden heb ik Niels dan teruggezien op een klasreünie, en de vonk sloeg meteen over.

Wat trok jou zo aan in hem?

‘Eindelijk eens een jongen zonder praatjes of machogedrag’, dacht ik. En mooi gespierd, want hij doet aan fitness. Enfin, wij zijn toen samen gaan fitnessen en hebben elkaar goed leren kennen voor we een relatie begonnen.

Hebben jullie al beslist wanneer jullie gaan trouwen?

Volgende zomer al, want mijn grootouders zijn alle drie ouder dan tachtig en ik wil dat ze erbij kunnen zijn. Zeker na wat ik vorig jaar met mijn grootmoeder heb meegemaakt.

Wat is er dan gebeurd?

Moeke had corona en heeft daardoor hartritmestoornissen en een hartinfarct gekregen, net op het moment dat ik haar aan het raam een bezoekje bracht. Ik zag haar ineenzakken en ben dan snel haar appartement binnengelopen. Vreselijk, ze leek wel dood zoals ze in haar zetel zat. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld. Aan de telefoon hebben ze me uitgelegd hoe ik haar moest reanimeren.

Dat moet een hele schok geweest zijn om haar zo te zien...

Het was verschrikkelijk, want ik hoorde dat ik haar ribben brak terwijl ik op haar borstkas duwde om haar te reanimeren. Maar op dat moment dacht ik daar niet aan. Zodra de ambulance er was, kreeg moeke vier elektroshocks. Dat was zo emotioneel om te zien. Achteraf heb ik dan ook mijn klop gehad...

Logisch, na zo’n heftige gebeurtenissen.

Het kraken van haar ribben, de elektroshocks: ik droom daar soms nog van. Toen moeke in elkaar zakte, viel haar hoofd naar beneden en nog iedere keer wanneer ik nu iemand naar beneden zie kijken, schiet ik in paniek. Ik ben ook zeer bang van corona. Na haar hartinfarct heeft moeke drie weken tussen leven en dood gezweefd, op een gegeven moment hebben mijn moeder en mijn tante zelfs afscheid van haar genomen omdat ze zo fel achteruitging... Ik heb me ook schuldig gevoeld.

Waarom?

Omdat ik haar erdoor had geholpen. Ik dacht: ‘Wie weet wat ik haar heb aangedaan?’ Voor hetzelfde geld leefde ze verder als een plant. Gelukkig is alles goed gekomen.

Ook professioneel komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel.

(knikt) Eindelijk! Ik heb anderhalf jaar niet kunnen optreden, meer dan 70 optredens werden geannuleerd. Ik heb het contact met het publiek ontzettend gemist. Gelukkig komt alles stilaan weer op gang, mijn agenda is zelfs al vrij goed gevuld tot eind volgend jaar.

Hoe heb jij je tot nu kunnen beredderen?

Ik werk 20 uur per week als project administrator bij een bodemsaneringsbedrijf in Antwerpen. Daarnaast geef ik zanglessen en ik heb een bakbedrijfje, Lissa’s Caketime. Ik ben beginnen te bakken na wat er met moeke gebeurd is, omdat ik op die manier mijn gedachten op nul kan zetten. Maar zingen blijft mijn passie.

En die passie heeft al voor memorabele momenten gezorgd. Zo mocht je in 2015 optreden voor Willem-Alexander en Máxima.

Ongelofelijk, hé. Ik mocht in de tv-show ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ een duet zingen met André Hazes. Ik weet nog altijd niet hoe ze bij mij zijn uitgekomen. Na afloop heb ik zelfs de koning en de koningin ontmoet...

Wat hebben ze tegen jou gezegd?

Máxima wenste mij proficiat, maar het beste contact had ik met Beatrix, de moeder van Willem-Alexander. ‘Jij vertegenwoordigt dus het ontrouwe België’, grapte ze, waarmee ze verwees naar de scheiding in 1830. Het was hoe dan ook een hoogtepunt in mijn carrière, en zo volgen er hopelijk nog veel.

