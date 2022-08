Lissa Lewis is getrouwd met Niels: “In tranen toen mama die mooie tekst voorlas”

BVZangeres Lissa Lewis (28) is op 20 augustus getrouwd met haar verloofde Niels. “We zijn nog altijd aan het nagenieten, het was een perfecte dag”, zegt Lissa glunderend tegen ‘Primo’.

“We hadden echt geluk met het weer, een prachtige zomerdag”, vertelt Lissa opgetogen. “In april dacht ik nog: ‘Je zal zien dat het een heel mooie zomer wordt en wij net die week regen hebben’. Het was ook zo, maar mijn grootouders vertelden dat ik eieren naar de clarissen moest brengen. Ik ben gelovig, dus deed ik dat. En het werkte!”

Wat was het pakkendste moment op je trouwdag?

Het ontmoetingsmoment, toen Niels en ik elkaar voor het eerst zagen in onze trouwkleren. We hadden de suite en bruidsmeisjes mooi opgesteld aan het zwembad in de tuin van mijn ouders en toen Niels aankwam en mij zag, huilde hij. Hij is een harde en weent bijna nooit, dus dat vond ik heel emotioneel.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Huwelijk Lissa Lewis en Niels. © Kristof Ghyselinck

Heb je zelf een traantje weggepinkt?

Ik had het heel moeilijk, maar ze waren net twee uur aan mijn make-up bezig geweest, dus hield ik me de hele tijd voor: niet wenen! In de kerk heeft mijn moeder een heel mooie tekst voorgelezen en toen kon ik mijn tranen toch niet meer bedwingen.

Je vader gaf je weg in de kerk. Wat ging er op dat moment door je heen?

Dat was ook heel ontroerend. Ik heb een heel warme band met mijn ouders en Niels en mijn vader komen ook heel goed overeen, dat maakte het allemaal nog gemoedelijker en warmer. Toen mijn vader me aan Niels gaf, gaf hij me eerst nog een paar knuffels. Dat was echt heel mooi.

Je wou na je verloving vorig jaar niet lang wachten om te trouwen, omdat je wou dat je grootouders je mooiste moment nog konden meemaken.

Ja, zeker omdat mijn oma Irene (87) vorig jaar bijna bezweken was aan een hartaanval. Ik heb toen net op tijd de hulpdiensten kunnen verwittigen. Zij en mijn twee andere grootouders hebben volop genoten van het trouwfeest. Nochtans moesten ze om 7 uur ’s morgens al naar de make-up om om 9 uur klaar te staan voor het ontmoetingsmoment. Ik dacht dat ze tussendoor zouden moeten rusten, maar ze bleven voor beide recepties en op het avondfeest hebben ze het ook tot half twee volgehouden.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Huwelijk Lissa Lewis en Niels. © Kristof Ghyselinck

Heb je zelf gezongen?

Nee, het is me dikwijls gevraagd, maar het is al zo’n stressvolle dag. In de kerk hadden we wel een symfonisch orkest en Ivann Vermeer is ‘Gonna Make you an Offer you can’t Refuse’ van Jimmy Helms komen zingen. Heel mooi.

Je nieuwe single ‘Kiezen’ was wellicht niet zo toepasselijk.

(lacht) Nee, ik heb er wel veel grappige opmerkingen over gehad. “Zeg ik ja of zeg ik nee”, zing ik in dat nummer. Mensen vroegen me: “Je zal toch niet nee zeggen, hé?”

Maar je zei volmondig ja. Gaan jullie op huwelijksreis?

Op het moment dat dit verschijnt, zitten Niels en ik al een paar dagen op het eiland Réunion ten westen van Mauritius. Lekker even bekomen van alles, want we hadden ongeveer alles zelf georganiseerd en dat heeft veel energie gevergd. Niels en ik zijn allebei hardwerkende mensen, dus het mag een rustige reis worden. Niels kan wel niet goed stilzitten, dus we gaan niet alle dagen aan het zwembad liggen. We hebben al een helikoptervlucht geboekt en gaan ook een walviscruise doen.

Willen jullie nu snel aan kindjes beginnen?

We willen sowieso kinderen, maar het zal niet voor direct zijn. We zijn allebei nog zo druk bezig en willen eerst even alle emoties van de trouw laten bezinken.

Volledig scherm Huwelijk Lissa Lewis en Niels. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Huwelijk Lissa Lewis en Niels. © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm Huwelijk Lissa Lewis en Niels. © Kristof Ghyselinck

Bekijk ook:

Lissa Lewis:

Lees ook: