Lise Tieleman is regisseur in het reisprogramma van Martin Heylen: “Ik monteer mezelf zo weinig mogelijk in de afleveringen”

tvVoor de achthonderdduizend kijkers van ‘Uncle Martin’ is ze geen onbekende. Regisseur Lise Tieleman reist in het programma mee als klankbord van Martin Heylen en leerde haar collega zo een stuk beter kennen. “Hij is een heel toegewijde opa én kan fantastisch poolen.”

Frontaal in beeld ziet u ze zelden, maar aanwezig is ze zeker. Lise Tieleman reist nu al weken mee in het zog van Martin Heylen in zijn queeste op zoek naar ver verwante familieleden. Ze biedt een troostende schouder als het kan, stelt de juiste vragen als het moet. Tieleman werkte jaren achter de camera, maar nu treedt ze voor het eerst vóór de lens. “Het project gaat grotendeels over Martin, het leek dus logisch dat er ook iemand zou zijn die hém vragen stelde om ervaringen te delen en gevoelens te uiten”, vertelt Lise. “Ik werk al jaren als regisseur bij Woestijnvis, maar het was een idee van Martin om me ook in beeld te brengen. Best onwennig. Het heeft heel lang geduurd voor ik gewend was aan mijn stem en nu ik de reeks aan het monteren ben, vind ik het niet altijd makkelijk om mezelf bezig te zien. De vaste camera’s in de wagen kon ik soms wel wegdenken, maar ik merk dat ik heel kritisch blijf voor mezelf. Ik monteer mezelf zo weinig mogelijk in de aflevering (lacht).”

Volledig scherm “De vaste camera’s in de wagen kon ik soms wel wegdenken, maar ik merk dat ik heel kritisch blijft voor mezelf. “ © VRT

In het verleden werkte Lize voor Woestijnvis onder meer aan ‘De klas’, ‘Topdokters’ en ‘De school van Lukaku’, maar beginnen deed ze bij ‘Man bijt hond’. Het programma waarmee Martin Heylen groot werd en in zijn eigen rubriek aanbelde bij willekeurige huizen in een rechte lijn door Vlaanderen. “Natuurlijk keek ik toen naar hem op, maar het was niet zo dat hij niet aanspreekbaar was”, vertelt Lise. “In de kantine van Woestijnvis kon ik er gewoon een praatje mee slaan. Dat is volgens mij ook de grote sterkte van Martin als interviewer. Hij is zelf van bescheiden komaf en stelt zich nooit boven iemand. Hij veinst zijn interesse ook niet en straalt een enorm vertrouwen uit. Daarom slaagt hij erin om bij iedereen een verhaal los te weken.”

Volledig scherm "Martin heeft ‘s morgens altijd een goede cappuccino nodig om goed te functioneren. Niet altijd een evidentie in de States.” © VRT

Al jaren zijn Lise en Martin collega’s, maar het afgelopen jaar leerden de twee elkaar veel beter kennen. Een roadtrip door de States doe je niet met iedereen. “We hebben vooral heel veel samen in de wagen gezeten”, lacht Lise. “Maar natuurlijk heb ik hem beter leren kennen. Ik zag wat voor een toegewijde grootvader hij is bijvoorbeeld. Hij facetimede regelmatig met zijn enige kleindochter en hield steeds zijn ogen open voor cadeautjes. Maar ik ben ook te weten gekomen dat Martin heel goed pool speelt én dat hij ‘s morgens altijd een goede cappuccino nodig heeft om goed te functioneren. Niet altijd een evidentie in de States.”

Of dit het begin is van carrière voor de lens? “Dat is alleszins niet mijn ambitie”, lacht de regisseur. “Al vinden mijn kinderen het wel geweldig dat ze me af en toe zien. Ik had het ze op voorhand niet verteld en de eerste keer dat ze me zagen hebben ze meteen teruggespoeld. Maar voor de rest valt de bekendheid mee hoor. In Brussel wonen helpt daar heel goed tegen (lacht).”

Uncle Martin, één, 20u40