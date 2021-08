Lisa uit ‘Love Island’ haalt uit naar ‘Big Brother’-Nick na stukgelopen romance: “Ik was het beu een geheim te zijn”

ShowbizzNick Kraft, finalist in het meest recente ‘Big Brother’-seizoen, is in ongenade gevallen bij ‘Love Island’-deelneemster Lisa Moerman. Het Playboy-model dacht met Nick de ware gevonden te hebben, maar dat liep met een sisser af. “Ik heb er genoeg van”, klinkt het. Nick zelf is geschrokken van deze uithaal. “Het klopt dat we gedatet hebben, maar van verliefdheid was nooit sprake.”

Een hele tijd terug gonsde het al van de geruchten dat ‘Love Island’-kandidate Lisa Moerman en ‘Big Brother’-finalist Nick Kraft het wel heel gezellig hadden met elkaar. Hoewel Nick ontkende dat er van een romance sprake was, maakte het Playboy-model enkele dagen geleden brandhout van die bewering. Dat deed ze door op haar Instagram Stories een stevige uithaal te posten aan een (op dat moment) onbekende lover. “Nu nog een beetje zeggen dat ik geen moeite heb gedaan zeker? Ik rij meerdere keren per week 120 kilometer op en af om je even te kunnen zien. Ik ga tien dagen met je mee in quarantaine omdat jij Covid hebt. Ik ga mee huilen omdat jij een kutperiode hebt. Ik heb me maandenlang in allerlei bochten gewrongen voor je. Jouw ‘inzet’ kwam daar nog niet eens bij in de buurt.”

“Ik heb je nooit verstopt voor de buitenwereld, in tegenstelling tot wat jij deed”, vervolgde Lisa nog . “Wanneer ik geen moeite meer begin te doen, wil dat zeggen dat ik je niet meer in mijn leven wil. Dat ik er genoeg van heb. Dat is het gevolg van jouw gedrag.” Het duurde niet lang voor verschillende instagramaccounts de link legden met Nick. En aan de website LoveReality.nl bevestigde Lisa dat haar tirade aan de Kempense dj gericht is.

Beschermen tegen vooroordelen

Aanvankelijk wilde Nick liever niet reageren op de hele heisa. Maar om de geruchtenmolen te stoppen, doet hij dat nu toch. “Het klopt dat ik gedatet heb met Lisa. En ja, ik had/heb haar supergraag. Maar verliefdheid is nooit naar boven gekomen, ondanks dat we een superleuke tijd gehad hebben samen”, zegt hij.

“De druk die mensen ons geven op privévlak is soms niet te onderschatten. Mensen hebben over alles een mening, of het nu goed of slecht is”, vervolgt hij. “Dat is de reden waarom ik dit uit de media wilde houden. We hadden immers geen relatie, en ik wilde ‘ons’ beschermen tegen de vooroordelen van buitenaf. Lisa en ik waren single en spraken af om samen dingen te gaan doen, zoals elke gezonde en normale mens als zij/hij single is. We hoeven ons hier ook niet voor te verantwoorden, vind ik.”

Alle geluk toewensen

Volgens Nick heeft hij het spel dan ook eerlijk gespeeld tegenover Lisa, die tijdens ‘Love Island’ verliefd werd op Giuliano en nadien ook even gelinkt werd aan ‘Temptation Island’-ster Fabrizio. “We zijn altijd open en eerlijk geweest over onze gevoelens naar elkaar toe, waarna we tot de conclusie zijn gekomen dat we - wegens verschillende redenen - geen relatie konden starten. Ik wens Lisa alle geluk toe in haar toekomst. En ik hoop dat ze iemand kan vinden waar ze dolverliefd op wordt en dat het wederzijds is, because she deserves it.”

Zijn geheim

Klinkt lief, maar bij Lisa is de hele verontschuldiging van Nick toch in een verkeerd keelgat geschoten. Zij blijft er dan ook bij dat hun relatie serieuzer was dan Nick nu wil laten uitschijnen. “Wij waren echt al enkele maanden serieus aan het daten. Ik was door Nick ook al voorgesteld als zijn vriendin aan zijn vrienden en familie”, zo laat de ‘Love Island’-kandidate weten in een reactie aan yours truly. “Echter: in het openbaar wilde hij niet gezien worden met mij. Enkel als ik er écht om vroeg om iets leuks te gaan doen, dan ging dat. Maar dan hadden we vervolgens discussies omdat hij vond dat ik ver genoeg van hem moest wandelen. Ik mocht niets posten of doen waaruit zou kunnen blijken dat wij samen waren. En zo komt het dat veel mensen nu uit de lucht vallen dat wij iets hadden.”

“Uiteindelijk werd ik het beu om een geheim te zijn”, vervolgt Lisa. “Ofwel ben ik heel ouderwets dat ik op een normale manier iemand wil leren kennen, ofwel ligt het aan de mensheid en (social) media. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik alle moeite moest doen voor ‘ons’. Nick beloofde veel, maar er waren weinig daden. Ik vond dat echt jammer, want op zo’n manier dooft mijn vlam snel uit. En dat is meteen ook de reden waarom ik niet meer verder wou gaan met deze situatie.”

