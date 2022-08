Lisa Kudrow reageert op gebrek aan diversiteit in ‘Friends’: “Ze schreven enkel over dingen die ze kenden”

CelebritiesDe populaire sitcom ‘Friends’ kwam de voorbije jaren regelmatig onder vuur te liggen vanwege het gebrek aan diversiteit in de cast. De bedenker van de reeks, Marta Kauffman (65), bood daar al eerder haar verontschuldigingen voor aan. Nu springt actrice Lisa Kudrow (59) voor de makers in de bres. “Het is niet aan hen om over ervaringen van mensen met een andere huidskleur te schrijven”, klinkt het.

De komediereeks ‘Friends’ kreeg de voorbije jaren al heel wat kritiek over zich heen vanwege het gebrek aan diversiteit. Zo zit er onder meer geen enkele acteur met een donkerdere huidskleur in de hoofdcast. Er werd dan ook met de beschuldigende vinger naar de bedenkers, David Crane en Marta Kauffman, gewezen, maar in een recent interview met ‘The Daily Beast’ verdedigde ‘Friends’-actrice Lisa Kudrow het duo: “Ik heb het gevoel dat deze show is geschreven door twee mensen die over hun eigen leven na de universiteit wilden schrijven. Vooral voor shows, als het een komedie wordt die karaktergedreven is, pen je neer wat je weet. Ze schreven over dingen die ze zélf kenden.” De actrice vulde aan dat ze het ook niet hun taak vond om over ervaringen van mensen met een andere huidskleur te vertellen. “Ze hebben geen zaken met het schrijven van verhalen over de ervaringen van een persoon van kleur.”

Actrice Lisa Kudrow, die de rol van Phoebe Buffay vertolkt, liet zich eerder al uit over deze kwestie. In 2020 gaf ze aan ‘The Sunday Times’ toe dat de serie er heel anders zou uitzien als de reeks vandaag de dag was gemaakt. ‘Friends’ was veel diverser geweest en “de show had geen volledig witte cast gehad”.

Verontschuldigingen

De komediereeks ‘Friends’ was van 1994 tot 2004 te zien op de buis, maar blijft tot de dag van vandaag een van de populairste series aller tijden. Alleen is de maatschappij door de jaren heen enorm veranderd. Dit beseft Kauffman ondertussen zelf ook. In een interview met ‘BBC’ verontschuldigde ze zich. “Ik moet zeggen dat het gebrek aan diversiteit jammer genoeg mijn eigen schuld was. Ik was duidelijk een deel van systematisch racisme in onze industrie. Het feit dat ik me daar zelfs niet van bewust was, doet mij heel dom voelen. Het gebrek aan diversiteit in de show is een terechte opmerking, waar ik emotioneel van word.” Ze zou de dingen dan ook nu heel anders aanpakken. “Ik wist niet beter, maar ik heb veel bijgeleerd.” Aan ‘The Los Angeles Times’ voegde ze er nog aan toe: “Ik ga er vanaf nu voor zorgen dat ik bij elke productie die ik maak bewust bezig ben met het aannemen van mensen van kleur én actief op zoek ga naar jonge schrijvers van kleur.”

