Lisa del Bo viert 60 lentes: “Twee keer per jaar vast ik veertig dagen, goed voor lichaam én geest”

Kim Kardashian vertelt voor het eerst over scheiding met Kanye: "Ik dacht dat het werkte, maar eigenlijk was het treurig"

11 juni Voor het eerst heeft Kim Kardashian (40) een verklaring gegeven waarom zij en Kanye West (44) de scheiding aanvroegen. In het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ vertelde de reality-ster in een emotioneel gesprek met haar moeder Kris Jenner dat ze intieme momenten miste met Kanye en dat de twee daardoor vervreemd raakten van elkaar. West is ondertussen opnieuw aan het daten met topmodel Irina Shayk (35), maar dat vindt Kim volgens insiders “prima”.