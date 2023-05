‘Lisa’-actrice Tinne Oltmans kiest voor compleet nieuwe look: “Nu de laatste opnames achter de rug zijn, mocht het eindelijk”

ShowbitsNa 3 jaar verplicht hetzelfde kapsel te hebben voor de telenovelle ‘Lisa’, vond actrice Tinne Oltmans het hoogtijd om te switchen van look. “De laatste opnames zijn een tijdje geleden al gebeurd, maar gelukkig loopt het nog wel even op tv”, vertelt een trotse Tinne. Geen enkele telenovelle ooit in Vlaanderen wist langer te lopen dan ‘Lisa’. Nu ze meer tijd heeft voor andere projecten, wil Oltmans weer volop gaan zingen. Onder het muzieklabel Universal releaset ze nu ‘Feestje in mijn hoofd’: “Soms als je je slecht voelt, kan een scheve avond zoveel deugd doen. En daar gaat het nummer over”, vertelt ze aan Jarne. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.