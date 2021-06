‘Lisa’-actrice Elke Van Mello stopt als presentatrice bij Joe

Elke startte in 2005 als radiopresentatrice bij Joe - het toenmalige 4fm - en keerde na een korte overstap naar Qmusic in 2011 terug naar de zender. De afgelopen tijd presenteerde ze op vrijdagavond ‘Joe Funk & Disco Fever’. Komende vrijdag doet ze dat voor de laatste keer.

Als reden voor het het stopzetten van haar carrière bij Joe geeft Van Mello haar acteerwerk aan. Zo speelt de presentatrice een belangrijke rol in ‘Lisa’, dat in september een tweede seizoen krijgt. “De laatste jaren kreeg ik naast mijn radiowerk ook mooie kansen als actrice en voice-over”, vertelt ze. “Ik ben dankbaar dat ik dit altijd heb mogen en kunnen combineren met alles wat ik deed bij de radio. Maar ik voel al een tijdje dat het werken in het weekend begint te wegen. Al bouw ik de leukste radiofeestjes met ‘Joe Funk & Disco Fever’, of sta ik paraat om collega’s in het weekend en tijdens schoolvakanties te vervangen, ik voel dat ik verlang naar meer tijd met mijn man Jan, hond Charlie, familie en vrienden. Het was een moeilijke beslissing. Radio zal altijd mijn eerste en grootste liefde blijven. Ik wil Joe, Qmusic en alle luisteraars bedanken voor de afgelopen 16 jaar.”