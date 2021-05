‘Lisa’-actrice Elke Van Mello is 20 jaar samen met haar jeugdliefde: “Ik wist: als ik voor hem ga, is het voor het leven”

Film Internatio­na­le documentai­re over rolstoelat­le­te Marieke Vervoort komt er dan toch nog aan

7:42 Er is al een tijdje sprake van een documentaire over het leven van Marieke Vervoort, de rolstoelatlete die in oktober 2019 op 40-jarige leeftijd overleden is, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De film ‘The Death and Life of Marieke Vervoort’ zou bovendien al volledig opgenomen zijn. Dat staat te lezen op de website van het project.