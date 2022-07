“’Lisa’-acteurs Tinne Oltmans en Oscar Willems zijn ook in het echte leven een koppel”

BVSoms haalt de realiteit de fictie in. Zoals bij Tinne Oltmans (29) en Oscar Willems (32). In ‘Lisa’ zijn ze een koppel, en ook in het dagelijkse leven is de liefdesvonk overgesprongen, dat weet ‘Dag Allemaal’. Toch als we de trouwste ‘Lisa’-kijkers mogen geloven. “We zagen hen al vaker hand in hand door ’t stad wandelen”, getuigen diverse mensen op een fanforum.

Heel wat kijkers snotterden een zakdoek vol bij de seizoensfinale van ‘Lisa’ een dikke maand geleden, toen Lisa en Jonas elkaar het jawoord gaven. Eindelijk, na 285 afleveringen en een hobbelig parcours vol hindernissen, valstrikken en misverstanden. En wat de trouwe fans niet ontging: de kus die op het jawoord volgde, was wel heel passioneel, en de tranen van Jonas leken niet gespeeld.

Al een tijdje

Op de ‘Lisa Telenovelle VTM Fangroep’ op Facebook wordt druk gespeculeerd over hoe het nu echt zit tussen Tinne en Oscar. “Wist iemand dat Lisa en Jonas ook in ’t echt ’n koppel zijn? Ik zag ze hand in hand lopen”, post een kijker. “Ja, die twee zijn ook in ’t echt een koppel, al een tijdje zelfs”, weten enkele fans. “Tinne en Oscar zelf gaan daar geen commentaar op geven”, zeggen hun respectievelijke managers en VTM. Geen bevestiging, maar ook geen ontkenning dus.

Het lijkt er dus sterk op dat Tinne voor de tweede keer is gevallen voor de charmes van een tegenspeler. Al was ze daar nooit loslippig over. Dat ze met ‘Ghost Rockers’-­col­lega Juan Gerlo samen was, mocht de buitenwereld pas na ruim twee jaar weten. Dat hun relatie na zes jaar op de klippen gelopen was, gaf Tinne pas een jaar na datum toe.

In ‘Nina’ had Tinne het begin dit jaar over haar wensen op romantisch vlak, zonder concreet de naam van een partner te noemen. “De vraag waarmee ik nu vooral bezig ben, is hoe ik rust kan vinden in een soort van vrijheid”, klonk het. “Ik zoek nu vooral een partner die mij versterkt, in plaats van iemand die mij aanvult. Omdat ik het gevoel heb dat ik vandaag zelf sterk genoeg in mijn schoenen sta.”

Of het liefdesparcours van de twee acteurs parallel zal blijven lopen met hun personages in ‘Lisa’, zal de toekomst uitwijzen. Maar één ding is zeker: de fans zullen er nog méér van smullen wanneer dit najaar het nieuwe seizoen van de populaire telenovelle van start gaat.

