‘Lisa’-acteur Jean Janssens spreekt over non-binar zijn: “Mensen hebben hokjes nodig”

Het derde seizoen van ‘Lisa’ startte met een opvallende aanpassing in de begingeneriek. De acteur die de rol van Pilar - barvrouw en de vriendin van personage Jelle - speelt, wordt nu in beeld vermeld als Jean Janssens. Dat gebeurde op eigen verzoek. In Flair vertelt de acteur over die beslissing. “Mensen hebben hokjes nodig”, zegt Jean. Zelfs tijdens hun jeugd ervoer die namelijk al dat er bepaalde verwachtingspatronen tegenover jongens en meisjes stonden. Hun moeder zei bijvoorbeeld vaak dat Jean zich ‘vrouwelijker’ moest kleden. Jean is naar eigen zeggen nog gewoon zichzelf, maar dan onder het label ‘non-binair’. “Ik vind het niet erg om mezelf in dat vakje te plaatsen, maar voor mezelf maken die labels niets uit. Ik ben wie ik ben.”