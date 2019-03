Lionel Richie gaat werken voor prins Charles KDL

20 maart 2019

10u52

Lionel Richie (69) en prins Charles (70) gaan samenwerken. De Amerikaanse zanger wordt de eerste internationale ambassadeur van Prince's Trust, de goededoelenorganisatie van Charles. De twee maakten het nieuws bekend tijdens een ontmoeting op Barbados, waar de prins dinsdag was op zijn rondreis door het Caribisch gebied.

De zanger wordt naast ambassadeur ook voorzitter van de nieuwe Global Ambassador Group. Hiermee gaat Lionel wereldwijd aan de slag met kwesties als onderwijs en werkloosheid. Ook besteedt hij aandacht aan jongeren uit inheemse bevolkingsgroepen en ondersteunt hij ze met het opbouwen van gemeenschappen. Charles bedankte de zanger, die zich al jaren inzet voor Prince’s Trust, en verwees bij wijze van grapje ook naar Lionels hit ‘Hello’. “Het moest jou zijn waar ik naar op zoek was”, zei de Prins volgens Britse media. “Oh, zei je dat? Hij zei dat echt”, reageerde Lionel lachend.

De zanger was verrast dat Charles hem vroeg voor een meer formele rol in de organisatie. Hij denkt dat het een vruchtbare samenwerking zal zijn. “Met de connecties die de prins en ik hebben, kunnen we veel goeds doen voor heel veel mensen.”