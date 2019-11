Line en Viktor zijn één jaar ‘Blind Getrouwd’: “Wij hadden er ook snel de brui aan kunnen geven” VVDW

13 november 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Victor van Meerten (30) en Line Verckist (30) zijn het enige koppel uit het voorbije ‘Blind Getrouwd’-seizoen dat nog getrouwd is. Eén jaar na hun jawoord is hun liefde groter dan ooit, en dat werd bezegeld met een tweede huwelijksfeest en nieuwe geloften.

Exact één jaar nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, hebben Victor en Line hun huwelijksfeest overgedaan. In dezelfde trouwkleren, maar dit keer in het romantische kader van Corsendonk Hooge Heyde in Kasterlee. “We wilden graag opnieuw een feest geven omdat veel mensen er vorig jaar niet bij konden zijn”, vertelt Victor in Story. “Toen waren er maar vijftig genodigden, nu zo’n tweehonderd. We hebben uitbundig gevierd: eerst een diner met de dichte familie, daarna een dansfeest. Heel wat gasten zijn net als wij op de locatie blijven slapen, de ochtend nadien hebben we met z’n allen gezellig ontbeten. Echt een heel geslaagd weekend.”

Hoe was het om opnieuw jullie trouwkledij te dragen?

Line: “Toch wel speciaal. En ik was opgelucht dat de jurk nog paste (lacht).”

Victor: “Ik heb wel eerst mijn broek moeten laten herstellen. Er zaten twee scheuren in. Op ons eerste trouwfeest was ik blijven haken aan een stoel (lacht).”

Jullie hebben intussen een belangrijke stap gezet: samenwonen. Victor, jij hebt er zelfs je thuishaven voor verlaten.

Victor: “Geen gemakkelijke keuze: mijn sociaal leven ligt in Arendonk. Maar ik ben klaar voor deze nieuwe fase. Momenteel is het nog een beetje chaotisch, we leven deels bij mij, deels bij Line en deels op ons nieuwe adres. Tegen het einde van het jaar hopen we gesetteld te zijn.”

Line: “Maar eind november trekken we eerst nog twee weken naar Jordanië en Israël.”

Victor: “Dat wordt een beproeving: we zijn nog nooit zo lang samen op vakantie geweest (lacht).”

Het was bij jullie geen liefde op het eerste gezicht. Hoe zijn jullie gevoelens voor elkaar geëvolueerd?

Line: “In het begin miste ik Victor niet als ik hem een tijdje niet zag, maar als ik hem nu een dag niet zie, moet ik afkicken (lacht). Ik heb wel meer tijd nodig gehad dan Victor om de liefde te laten groeien. Ik ben blij dat hij geduld heeft gehad. De feestdagen waren heel hectisch en daardoor konden we elkaar niet beter leren kennen. Ik schrik er soms zelf van dat het uiteindelijk gelukt is tussen ons.”

Victor: “Na het beslissingsmoment in het programma hadden we evengoed kunnen stoppen, we hebben het nog lang een kans gegeven. De nieuwjaarsperiode was een dieptepunt voor ons, maar we hebben ons herpakt.”

Ook de passie moest groeien.

Line: “Ik ben pas klaar voor intimiteit als ik me volledig op mijn gemak voel. Dat was toch even zoeken.”

Victor: “Maar dat is allemaal goed gekomen, anders zouden we niet meer samen zijn, denk ik (lacht).”

Welk advies hebben jullie zelf voor de nieuwe koppels in ‘Blind Getrouwd’?

Victor: “Wees gewoon eerlijk tegen elkaar. Go with the flow en zie waar je uitkomt. Liefde op het eerste gezicht is niet belangrijk.”

Line: “Wanhoop niet als er in het begin twijfels zijn. Denk eraan dat er verschillende redenen zijn waarom je aan elkaar gekoppeld wordt. Op café zouden Victor en ik niet meteen op elkaar afstappen. De kracht van ‘Blind Getrouwd’ is dat je gematcht bent op basis van gemeenschappelijke waarden en normen. Als je iemands innerlijk leert kennen, kan de aantrekkingskracht groeien.”

Wordt jullie liefde nog bekroond met kinderen?

Victor: “Dat is geen prioriteit. We hebben er momenteel allebei geen behoefte aan en zien een leven zonder kinderen wel zitten. Maar je weet natuurlijk nooit (lacht).”

Lees het hele interview met Viktor en Line deze week in Story.