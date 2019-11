Exclusief voor abonnees Line en Viktor uit ‘Blind Getrouwd’: “Liefde op het eerste gezicht is niet belangrijk. Wij hadden er ook snel de brui aan kunnen geven” VVDW

13 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Victor van Meerten (30) en Line Verckist (30) zijn het enige koppel uit het voorbije ‘Blind Getrouwd’-seizoen dat nog getrouwd is. Eén jaar na hun jawoord is hun liefde groter dan ooit, en dat werd bezegeld met een tweede huwelijksfeest en nieuwe geloften.

Exact één jaar nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, hebben Victor en Line hun huwelijksfeest overgedaan. In dezelfde trouwkleren, maar dit keer in het romantische kader van Corsendonk Hooge Heyde in Kasterlee. “We wilden graag opnieuw een feest geven omdat veel mensen er vorig jaar niet bij konden zijn”, vertelt Victor in Story. “Toen waren er maar vijftig genodigden, nu zo’n tweehonderd. We hebben uitbundig gevierd: eerst een diner met de dichte familie, daarna een dansfeest. Heel wat gasten zijn net als wij op de locatie blijven slapen, de ochtend nadien hebben we met z’n allen gezellig ontbeten. Echt een heel geslaagd weekend.”

