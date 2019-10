Line en Viktor trouwden vandaag opnieuw: “Gelukkiger dan ooit” DBJ

31 oktober 2019

Line en Viktor, het enige koppel dat na het vierde seizoen van 'Blind Getrouwd' nog samen is, hebben hun huwelijksverjaardag gevierd door hun trouwfeest te hernemen. Viktor plaatste een foto van de dag op Instagram.

“Blind getrouwd! Wow, exact 1 jaar later, gelukkiger dan ooit getrouwd!”, schrijft Viktor bij zijn nieuwe trouwfoto op Instagram. De hashtag #remake verraadt dat het gaat om de tweede versie van hun huwelijksfeest, eentje waarop ze meer gasten konden uitnodigen dan de beperkte kring die welkom was toen VTM het organiseerde. De twee kondigden eerder al aan dat ze zo’n tweede feest van plan waren. “We willen ons trouwfeest nog een keer overdoen met héél veel vrienden en daarvoor zijn we op zoek naar een feestzaal”, vertelde Line deze zomer nog.

Dat het goed gaat tussen de twee bewijst ook het feit dat ze op zoek zijn naar een huis. Viktor kondigde begin deze maand aan dat zijn huis in Arendonk te koop staat. “Natuurlijk ga ik Arendonk missen”, vertelde hij toen. “Maar uit het oog is in dit geval zeker niet uit het hart. Mijn familie en vrienden wonen er nog en ik keer nog heel vaak terug, maar we moeten het proberen. Als ik het nu niet doe, zou ik er later alleen maar spijt van hebben.” De twee waren toen op zoek naar een huis in de regio tussen Lier en Berchem.