Line en Victor uit ‘Blind Getrouwd’ gaan hun trouwfeest overdoen DBJ

12 augustus 2019

21u35 0 tv Getrouwd zijn ze uiteraard al, maar nu gaan Line en Victor hun trouwfeest nog een keer overdoen. Dat vertelde Line in een videodagboek op VTM. Het gaat duidelijk goed met de twee, want eerder werd ook al bekend dat ze op zoek zijn naar een huis.

Line en Victor zijn het enige koppel dat na het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ nog bij elkaar is. En tussen de twee loopt het blijkbaar nog uitstekend. In een videodagboek vertelde Line dat ze een nieuw huis zoeken, maar ook dat ze hun trouwfeest nog een keer gaan organiseren. Nog een keer, want na hun eerste uren als man en vrouw kregen ze natuurlijk al een trouwfeest van de productie van ‘Blind Getrouwd’. Dat vond toen plaats in Lazy Jack aan het Antwerpse Kattendijkdok.

Maar nu ze elkaar écht goed kennen, doen ze het dus nog eens over. “Na het bekijken van het huis gaan we nog iets anders bekijken”, vertelt Line bij een fotodagboek met zelfgemaakte foto’s. “We willen namelijk ons trouwfeest nog een keer overdoen met héél veel vrienden en daarvoor zijn we op zoek naar een feestzaal.” Uit de ftot’s blijkt dat Line en Victor een appartement willen kopen en dus niet huren. Een flinke stap voor de twee.