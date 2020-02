Line en Victor, het enige 'Blind Getrouwd'-koppel dat vorig seizoen samen bleef: “Onze volgende stap is een huis kopen” TDS

16 februari 2020

10u00

Bron: VTM 5 Showbizz Liefde is een kansspel, zo blijkt ieder jaar weer tijdens ‘Blind Getrouwd’. Iets meer dan een jaar geleden gaven Victor van Meerten (31) en Line Verckist (30) elkaar het jawoord. Ze zijn het enige koppel dat het tv-experiment overleefde en vandaag zijn de twee gelukkiger dan ooit. Met de komst van het nieuwe seizoen, dat vanavond van start gaat op VTM, blikken de twee nog eens terug op hun liefdesavontuur.

“Wij zijn ondertussen een jaar, drie maanden en een beetje getrouwd. En ja, het gaat goed. De liefde is groot tussen ons”, zegt Victor glunderend. Exact één jaar nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven in het VTM-programma, deden Victor en Line eind vorig jaar hun huwelijksfeest opnieuw. “Er was vanalles gebeurd, hé”, blikt Victor terug. “Ten eerste hebben we elkaar veel beter leren kennen. We zijn op reis geweest, we hebben onze huwelijksreis eigenlijk nog eens opnieuw gedaan. En we zijn ook gaan samenwonen. Nu nog in een huurhuis, maar de volgende stap is samen een huis kopen.”

Ze blikken warmhartig terug op hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur. Ook al liep hun huwelijk niet bepaald zonder slag of stoot. “In het begin was dat wat minder omdat het toen moeizamer ging tussen ons. Dan denk je ook van: waarom doe ik nu mee? Maar ik kan niet anders zeggen dat, als je gelukkig getrouwd bent, nog altijd, dat je er positief op terugkijkt”, zegt Victor. Line treedt hem bij: “Zeker, nu heb je er een heel goed gevoel bij. Maar als je het toen, net na die periode, had gevraagd, had ik zoiets gehad van: ‘Pff nee, ik weet niet of ik mij direct weer zou inschrijven. Als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik: ja, sowieso wel!”

Tips en advies

Het koppel is van plan het nieuwe ‘Blind Getrouwd’-seizoen op de voet te volgen. Ze weten natuurlijk als geen ander wat er speelt en hebben dus ook tips voor de bruiden en bruidegoms die dit jaar hun kans wagen. “Ieder koppel en iedere match heeft zijn eigen verhaal. Het is niet omdat wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan dat dit ook zal werken voor iemand anders”, zegt Victor. “Ik denk gewoon, hoe moeilijk dat ook is, probeer volledig jezelf te zijn en je open te stellen.”

Ook Line geeft advies: “Leg jezelf niet te veel druk op en laat jezelf ook niet te veel druk opleggen door vrienden of vriendinnen. Die gaan altijd vragen van: ‘En, is er al iets? En hoe gaat het?’ Onbewust leg je jezelf zo ook druk op, die je zo snel mogelijk moet proberen lossen. Want die werkt alleen maar tegenstrijdig.”