Lindsay onthult eigen ster op Walk of Fame in Plopsaland De Panne KD

11 april 2019

10u46 4 Showbizz In navolging van Jan Smit, Willy Sommers en Laura Lynn, kreeg Lindsay deze week haar eigen ster op de Story Walk of Fame aan het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. Linsday was er te gast als presentatrice van de Vlaamse Top 10 van MENT TV.

De Story Walk of Fame aan het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne is opnieuw een ster rijker. Niemand minder dan Lindsay onthulde er zonet, in het bijzijn van haar vele trouwe fans, haar eigen ster. “De Story Walk of Fame wordt langzaam maar zeker een extra attractie binnen ons park. Als de mensen hier rondlopen, zie ik ze regelmatig foto’s maken van hun favoriete artiesten die we vereeuwigd hebben met een ster. Lindsay hoort thuis in het rijtje van grote Vlaamse artiesten. Ook zij stond al veelvuldig op ons podium, als presentatrice van De Vlaamse Top 10, maar ook als zangeres.”, aldus Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne. Als leading lady van de Vlaamse showbizz kon een ster op de gerenommeerde Story Walk of Fame bijgevolg niet ontbreken.

“Het is een bijzondere eer en een mooie onderscheiding die mij te beurt valt. Ik weet nu al dat ik ontzettend trots ga zijn als we straks met onze dochter Lisa-Marie het pretpark bezoeken en ik daar, net als enkele van mijn collega’s, terug te vinden ben in stervorm. Naast mijn gouden en platina albums, Loftrompetten en andere muziekprijzen, is deze ster één van de mooiste onderscheidingen die je als artiest kan krijgen”, glundert Lindsay.

Na de steronthulling presenteerde Lindsay, samen met Herbert Verhaeghe, de Vlaamse Top 10 van Ment TV in het Plopsa Theater.