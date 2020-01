Lindsay na amper zeven weken diëten: “Ik zit al op m'n streefgewicht” HL

16 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Lindsay (41) bracht haar goede voornemens half november al in de praktijk. Ze startte het PronoKal-­dieet onder begeleiding van dokters en diëtisten. En dat loopt naar wens.

PronoKal werd bekend als het dieet waarmee Bart De Wever spectaculair afviel. En ook Lindsay is lovend. “Mijn doel om vijf kilo af te ­vallen wilde ik eind december al bereiken, zodat ik zonder schuldgevoel de feestdagen in kon gaan en mocht zondigen”, zegt ze. “Dat is gelukt. Vlak voor kerst zat ik al op mijn streefgewicht. Ik heb zorgeloos kunnen genieten. Ik hield rekening met een terugval na de feesten, maar die is er niet gekomen. Na Nieuwjaar woog ik nog altijd 5,5 kilo minder.”

Lindsay is niet van plan om in haar oude gewoonten te hervallen. “Ik let op alles wat ik eet. Ik ga er dan ook van uit dat mijn gewicht nog verder zal dalen. Mijn aanpak loont, want ik heb steeds minder zin in suiker. Ik drink al twee maanden water in plaats van frisdrank.”

Coach

“Snoepen is ook voorbij”, zegt Lindsay beslist. “Vroeger kon ik een hele zak naar binnen spelen. Nu heb ik al na één portie een opgeblazen gevoel. Bij het koken gebruik ik geen boter meer maar olijfolie, en ik ontbijt uitgebreider dan vroeger, met volkorenbrood. Frietjes, mijn guilty pleasure, eet ik nog wel, maar enkel bereid in de airfryer. Ik proef geen smaakverschil. Ik sport nu ook twee keer per week onder begeleiding van een personal coach. Daardoor voel ik me fitter. Mijn ­kleren zitten ook losser. Wat een ­verschil met twee maanden geleden! Ja, ik ben op de goede weg.” (lacht)