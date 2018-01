Lindsay Lohan ontwerpt een eigen eiland: "Ik overtroef Trump!" DBJ

Showbizz Lindsay Lohan ontwerpt een eigen eiland voor de kust van Dubai. Het eiland draagt haar eigen naam, vertelde de 31-jarige actrice vrijdag in de Wendy Williams Show. ''Ik overtroef Trump'', lacht Lindsay. Haar ouders en oma zaten in het publiek van de show.

Het Lohan-eiland maakt deel uit van het project 'The World', ongeveer vier kilometer voor de kust van Dubai, bedoeld voor toerisme. Het wordt een archipel van eilandjes, aangelegd in de vorm van de continenten van de wereld nabij de kunstmatig aangelegde Palmeilanden.

Lindsay Lohan woont momenteel in Dubai. Ze vertelde ook dat ze in Athene een club heeft met de naam Lohan Nightclub en dat ze er ook een wil openen op het Griekse eiland Mykonos. ''Ik ben naar genoeg clubs geweest, dus ik dacht dat het tijd werd voor mijn eigen club. Het is er erg gezellig."

Lindsay Lohan is momenteel te zien in de Britse komedieserie 'Sick Note'. In die Sky-serie speelt ze de rol van Katerina West, de dochter van de baas van hoofdrolspeler Rupert Grint. Ze vertelt dat ze graag een tweede deel van de film 'Mean Girls' wil opnemen, maar de producenten richten zich eerst op de 'Mean Girls Musical'.