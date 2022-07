Lindsay Lohan is getrouwd: “Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld”

CelebritiesHet lijkt erop dat Lindsay Lohan (36) een getrouwde vrouw is. De actrice stapte naar verluidt vrijdag in het huwelijksbootje met Bader Shammas (35). Dat bevestigt een woordvoerder aan ‘Page Six’.

Lindsay Lohan leek in een bericht op Instagram vrijdag al te verklappen dat ze getrouwd was. Bij een foto van zichzelf en haar verloofde Bader Shammas schreef ze: “Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld. Hij heeft me gevonden en wist dat ik geluk en genade wilde vinden, allemaal tegelijkertijd. Ik ben zo blij dat dit mijn man is. Mijn leven, mijn alles. Elke vrouw zou zich elke dag zo moeten voelen.”

Het nieuws werd ondertussen ook bevestigd aan ‘Page Six’: “Ik kan bevestigen dat Lindsay Lohan getrouwd is”, klonk het bij een woordvoerder.

Geen Hollywood-type

Lindsay Lohan liep financier Bader Shammas tegen het lijf toen ze in Dubai woonde. In november vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk. Papa Michael Lohan bleek alvast fan. “Hij is geen Hollywood-type”, klonk het in ‘Page Six’. “Je ziet geen foto’s van hem in de media. Dat was één van de problemen van Lindsay: dat de paparazzi op haar afkwamen en verhalen over haar verzonnen. Het was zwaar. Maar nu is ze samen met iemand die niet van de schijnwerpers houdt. Ze blaast haar carrière nieuw leven in, en dan wil je een goede man in je leven. Iedereen is gelukkig. Lindsay kreeg haar leven terug toen ze hem ontmoette. Ze is erg gelukkig en gezond.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

En volgens papa Lohan lijkt er ook gezinsuitbreiding op de planning te staan. “Je kan in hun ogen zien hoeveel ze van elkaar houden. Ik heb Lindsay nog nooit zo verliefd gezien. Ik vind het alleen maar belangrijk dat hij een normale kerel is. Ik weet dat Lindsay kinderen wil. Ze is geweldig met kinderen.”

Moeilijke periode

En zo lijkt Lindsay Lohan er na een moeilijke periode weer helemaal bovenop. De actrice had een bloeiende carrière begin jaren 2000, dankzij rollen in ‘Mean Girls’ en ‘Freaky Friday’. Maar haar wilde uitgaansleven begon een smet te werpen op die carrière. Zo moest ze zich verschillende keren laten opnemen in een ontwenningskliniek en belandde ze op een bepaald moment zelfs in de gevangenis voor rijden onder invloed en drugsbezit. Ook op liefdesvlak kende de actrice vooral diepe dalen, met als dieptepunten toxische relaties met de dj Samantha Ronson (43) en de Russische zakenman Egor Tarabasov (27). Die laatste romance liep dramatisch af, toen beelden lekten waarop de twee elkaar gewelddadig in de haren vliegen op het strand op het Griekse eiland Mykonos.

Maar niet alleen op liefdesvlak is Lohan opnieuw gelukkig, ook haar carrière zit opnieuw in de lift. De actrice heeft een rol te pakken in een Netflixfilm en brengt nieuwe muziek uit.

