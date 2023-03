Lindsay Lohan in verwachting van eerste kind

TV Hanne vertrekt naar Nepal en neemt heel even afscheid van ‘Familie’

Met een kleine krop in de keel nam Hanne vanavond afscheid van Véronique in ‘Familie’. Het personage vertrekt samen met haar zoontje Gaston op retraite naar Nepal, een kans die ze niet wilde laten liggen. Samen met Hanne verdwijnt zo ook actrice Margot Hallemans heel even uit de soap. De kijkers hoeven zich echter geen zorgen te maken, want het gaat om een tijdelijk vertrek. Binnen enkele maanden zal Hanne opnieuw opduiken.