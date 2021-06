Lindsay Lohan deelt geheim om stinkend rijk te worden

Vorige maand raakte bekend dat de iconische ‘Mean Girls’-actrice haar filmcomeback zou maken in een Netflix-kerstspecial. De celebrity zal als ‘verwende hotelerfgename’ de hoofdrol spelen van een in een feestelijke romantische komedie. Maar de slimme zakenvrouw genereert ook inkomsten via andere wegen dan acteren. In een exclusief gesprek met het tijdschrift ‘Interview’ onthulde Lindsay hoe ze onlangs 71.000 euro heeft verdiend door haar nieuwste single als NFT te verkopen. NFT staat simpelweg voor ‘non-fungible token’. Zo’n unieke token is een manier om iets digitaals te verkopen.