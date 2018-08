Lindsay: "Het is beslist: een tweede kind komt er niet" CD

Bron: Story 0 Showbizz Een prachtige dochter, geluk in de liefde en een succesvolle carrière: Lindsay heeft alles wat haar hart verlangt. Vlak voor haar veertigste verjaardag maakt de zangeres de balans op van haar leven.

Het is de zoveelste mijlpaal op rij voor Lindsay: nadat ze in december voor het eerst mama werd en in april haar tienjarig jubileum als zangeres vierde, mag ze op 11 augustus veertig kaarsjes uitblazen. Een dag waar ze met gemengde gevoelens naartoe leeft. "Het is niet dat ik mijn verjaardag met tegenzin tegemoetzie, maar ik kijk er ook niet bepaald naar uit", klinkt het eerlijk. "Ik ben in elk geval niet van plan om het groots te vieren. Er staan die dag sowieso twee optredens gepland. Misschien gaan we gewoon eens eten met de hele familie..."

Merk je een groot verschil tussen de Lindsay van nu en die van tien jaar geleden?

"Eigenlijk ben ik een heel andere persoon geworden, ook al zie je dat misschien niet. Vroeger was ik veel uitbundiger, nu is er een soort van rust in mijn leven. En eerlijk? Dat doet deugd. Zeker omdat ik met het ouder worden ook veel meer stilsta bij bepaalde zaken."

Waarover mijmer je dan weleens?

"Dat ons leven hier maar heel kort is, bijvoorbeeld. Je hoort vaak verhalen van mensen die op hun zestigste sterven. Dat is al over twintig jaar, hé. En ik wil nog zoveel mogelijk genieten van ons dochtertje Lisa-Marie. Maar ga ik het nog meemaken als ze kindjes krijgt? Ja, bij zulke dingen sta ik dikwijls stil. Ik ben veel emotioneler dan vroeger. Het gebeurt dat ik voor het minste in tranen uitbarst. Ik zie er misschien heel zelfzeker uit, maar eigenlijk heb ik een heel klein hartje."

Bij de plastische chirurg

Voel je ook aan je lichaam dat je ouder wordt?

"Dat voelde ik op mijn 35ste al. Het duurt duidelijk wat langer om te recupereren. En als ik foto’s van mezelf terugzie van tien jaar geleden, dan kan ik niet anders dan denken: ja, ik word ouder. Tuurlijk heb ik het daar moeilijk mee. Ik koop niet voor niets al eens een extra productje om te smeren. De dag dat ik echt ongelukkig word over een bepaald lichaamsdeel, ga ik langs bij de plastische chirurg."

Zoals tien jaar geleden. Toen liet je een borstvergroting uitvoeren.

"Ik vond mijn borsten te klein en wilde graag een maatje meer. Wat is daar mis mee? Op foto’s zie je bijna geen verschil, maar ik voel mij er wel beter mee. Een ingreep moet wel bij mijn leeftijd en figuur passen. Het mag niet te opzichtig zijn. Een rimpeltje extra bijvoorbeeld hoort nu eenmaal bij het leven. Ik zou er nooit willen uitzien als een barbie met een plastieken gezicht."

