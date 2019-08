Exclusief voor abonnees Lindsay en Christoff kunnen elkaar niet missen ondanks hun verschillen: “Hij is een perfectionist. Voor mij is goed ook goed genoeg” CD

01 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dat Lindsay (40) en haar broer Christoff (43) twee handen op één buik zijn, weet iedereen. Maar met het ouder worden, groeien ze nog meer naar mekaar toe en genieten ze met volle teugen van de familiemomenten. Sinds de komst van Lisa-Marie (1,5), het dochtertje van Lindsay, gaat het aan tafel niet eens meer over hun carrières. Dat vertellen ze in het blad Story.

‘Mag ik dan bij jou?’ Zo heet het duet dat zangeres Lindsay heeft opgenomen met haar broer Christoff voor haar nieuwe plaat Samen. “Toen ik het nummer voor het eerste hoorde, wist ik meteen: dit moet ik samen met Christoff zingen. Omdat het op ons lijf geschreven is. Als er iets is, dan kunnen we altijd bij mekaar terecht.” Al roept het liedje bij Christoff ook andere herinneringen op. “We hebben het al eens samen gezongen tijdens onze kersttournee, net op het moment dat we te horen kregen dat onze papa kanker had. Maar we hebben veel steun en sterkte uit dat nummer gehaald.”

Op welke momenten in jullie leven hebben jullie nog op mekaars onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen?

Christoff: “Na de breuk met mijn ex, kon ik bij Lindsay terecht. Niet zozeer om erover te praten, maar zij zorgde ervoor dat ik mijn gedachten even kon verzetten. En ik heb Lindsay ook gesteund door haar moeilijke zwangerschap. Onze mooiste momenten zijn die zonder woorden.”

Lindsay: “Ook onlangs nog, toen ons mama kampte met een zware hernia. Een maand lang moest ze platliggen. Ze kon niet weg van de ondraaglijke pijn en viel tien kilo af. Ondertussen is ze geopereerd en gaat het beter met haar. Elke dag ga ik langs bij haar.”

Christoff: “Ik ook. En al een geluk dat ik deze maand niet in Duitsland zit. Maar mocht er echt iets heel ergs aan de hand zijn, dan spring ik op het eerste vliegtuig naar huis.”

