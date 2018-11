Lindsay: “De liefde moet spannend blijven. Er zijn genoeg plekjes in huis of onderweg waar je de liefde kan bedrijven” CD

16 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Al tien jaar maakt Lindsay (40) liedjes waarmee ze een glimlach tovert op het gezicht van haar fans. Aan stoppen denkt de zangeres dus nog lang niet, ook al heeft ze het wel moeilijk om haar dochtertje Lisa-Marie achter te laten. In Story geeft ze antwoord op 8 korte vragen.

1. Hoe blik je zelf terug op tien jaar Lindsay?

“Met ontzettend veel dankbaarheid. Zeven albums, verschillende nummer 1-hits, leuke duetten, de vele Schlagerfestivals… Ik kan amper geloven dat ik al zoveel mooie momenten heb meegemaakt. En daar wil ik vooral mijn liefste fans voor bedanken. Zij steunen me door dik en dun en ik ben blij dat zij op hun beurt kracht putten uit mijn liedjes.”

2. Je zingt over ‘Ware Liefde’. Wat betekent dat voor jou?

“Ik ben in de liefde nooit een fladderende vlinder geweest, eerder een serieus type. Mijn spontaniteit staat in schril contrast met hoe ik me afsluit en mezelf bescherm. Een man die mij wil, moet moeite doen om mijn denkbeeldige burcht te slopen. Kris is daarin gelukt. Ik wil heel graag trouwen met hem, dat weet hij.”

3. Welke mannelijke BV vind je een echte knapperd?

“Dan gaat het tussen Kürt Rogiers en Louis Talpe. Kürt is een toffe en supersympathieke kerel die er ook nog eens ongelooflijk sexy uitziet. Maar dat geldt ook voor Louis Talpe. Ik denk dat hij een interessant figuur is voor een boeiend gesprek.”

4. Wat is de meest bijzondere plek waar je ooit de liefde hebt bedreven?

“Seksualiteit hoort bij een relatie en ik geef gerust toe dat ik geniet van intimiteit met mijn partner. Net als in de liefde moet je zorgen dat het spannend blijft. Naast de slaapkamer zijn er genoeg plekjes in huis of onderweg waar je de liefde kan bedrijven. Ja, ik hou ervan om Kris te verleiden en omgekeerd.”

5. Hecht je veel belang aan je uiterlijk?

“Ik verzorg mezelf en wil er graag goed uitzien, omdat ik vind dat mijn publiek recht heeft op iemand die straalt op het podium. Optreden zonder make-up is ondenkbaar, maar verder kan ik gerust in jogging naar de bakker gaan zonder schmink. Botox? Liever niet. Ik ben niet gek van spuitjes. Ik krijg al koude rillingen als ik eraan denk (lacht).”

6. Met welke slechte gewoonte moet je dringend komaf maken?

“Snoepen. Ik probeer op mijn voeding te letten en als het lukt, sport ik of sta ik op m’n powerplate, maar de verleiding van snoep is soms te sterk. Dan steek ik het in mijn mond zonder rekening te houden met de kilo’s die erbij komen. Ja, ik moet echt wel moeite doen om op gewicht te blijven.”

7. Wat is het grootste misverstand dat ooit over jou de ronde deed?

“In het begin van mijn carrière werd ik in de pers vaak uitgespeeld tegenover Laura Lynn. We hebben daar zelf altijd smakelijk om gelachen. Ik heb ontzettend veel respect voor wat Laura doet.”

8. Je huidige single ‘Kleine prinses’ gaat over je dochter. Wat vind je moeilijk aan mama zijn?

“Je kind loslaten en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Ik ga graag optreden, maar ik vind het altijd moeilijk om Lisa-Marie thuis achter te laten. Ook al weet ik dat ze in goede handen is. In het begin was het echt dramatisch en nu wil ik na een optreden nog altijd zo snel mogelijk weer bij haar zijn.”