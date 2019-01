Linde Merckpoel wordt videoreporter voor Studio Brussel: "Dat ik hiervoor betaald word..." Isabelle Deridder

24 januari 2019

05u00 0 Showbizz "En dan moest ik jou nog iets vertellen: ik ga stoppen met de ochtendshow." Zo kondigde Linde Merckpoel gisterenochtend - na 2,5 jaar ochtendblok - haar afscheid als radiopresentatrice op Studio Brussel aan. 'Slimste Mens'-revelatie Michèle Cuvelier neemt over. "Toen ik dat aankondigde, was ik wel even emotioneel, maar de tijd was rijp voor iets anders."

Dat 'iets anders' was voor Linde een evidentie. Merckpoel zal weliswaar niet meer op de radio te horen zijn, maar ze blijft wel voor Studio Brussel werken. Op haar YouTube-kanaal zal ze vanaf 4 februari - in samenwerking met regisseur en goede vriend Arnout Bracke - het videoproject '#Linde' lanceren. Ze zal er allerlei thema's op de agenda zetten, steeds in samenspraak met de luisteraars van Studio Brussel. "De voorbije jaren heb ik ontdekt dat ik heel graag met de camera werk, nieuwsgierig ben en graag buitenkom. Dankzij mijn vlogs, die ik de afgelopen jaren mocht maken voor Studio Brussel, heb ik me op dat vlak al een beetje kunnen ontplooien. Maar '#Linde' zal van een heel andere orde zijn. Omdat ik goede filmpjes wil maken, mikken we op één filmpje om de twee weken."

"Ik heb vooral het gevoel dat dit allemaal net iets minder vrijblijvend is dan mijn vlogs. Zo kan een reportage over Aalst Carnaval - waar mijn beste vriend zot van is, maar waar ik zelf niet zo veel mee heb - afgewisseld worden met een repo over de crisis rond de Rohingya. Voor zoiets moet je tot de bodem kunnen gaan en daar heb je tijd voor nodig. Dat ik zoiets mag doen en daar ook nog eens voor betaald word: top." (lacht)

Met beste vriend

"Weet je, ik ben vooral heel blij dat ik dit met Arnout kan doen. We droomden hier samen al jaren van en hadden hier al urenlange telefoongesprekken over. (lacht) Toen we een eerste keer samenwerkten bij Studio Brussel, sprak ik daar met hem al over. Nadien zijn we een tijdje geen collega's geweest, waarop ik hem zo goed als iedere dag opbelde om hem mijn wildste videodromen uit de doeken te doen. (lacht) Dat we - nu we opnieuw collega's zijn - samen '#Linde' mogen maken, is dan ook fantastisch. Ik besef dan ook dat ik dankbaar moet zijn voor alles wat mij overkomt. Op een dag stopt dat waarschijnlijk. Maar voor het zover is, geniet ik er gewoon met volle teugen van."

Toch wil deze switch naar videoreporter niet zeggen dat Linde haar carrière als radiomaakster nu voorgoed heeft opgeborgen. "Voorlopig ben ik weliswaar niet van plan om terug te keren naar de radio, maar zeg nooit nooit. Radio is iets wat ik erg graag doe en waarvan ik ook wel denk dat ik het goed kan. Ik word er ook gelukkig van, maar de creatieve uitdaging die ik nu aangeboden kreeg, was gewoon veel te groot en te mooi om te laten liggen. Vandaar dat ik me in dit nieuwe avontuur stort. Ik denk dat het ook goed zal zijn dat ik mij nu kan focussen op één project. De voorbije twee maanden waren heftig, omdat ik twee dingen tegelijkertijd deed. Ik ben heel perfectionistisch ingesteld, waardoor ik voortdurend het gevoel had dat ik maar half z'n gat werkte." (lacht)

Geen twijfel

Vanaf 4 februari zal Linde mogen bewijzen dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Al twijfelt ze daar zelf geen seconde aan. "Ik heb altijd gezegd dat ik filmpjes wilde maken als mijn radioverhaal ooit stopte. Op een dag vertelde ik over mijn grote videodroom aan mijn bazen, zij waren spontaan even enthousiast als ik en van het één kwam het ander. Ik had kunnen twijfelen, maar ik besefte ook dat de kaarten nooit zo mooi zouden liggen. Dat ze iets vroeger zo lagen dan ik zelf gedacht had, neem ik er met veel plezier bij." (lacht)