Linde Merckpoel volgt Black Mamba naar de hogedruktank (en die krijgt goed nieuws)

KDL

01 oktober 2019

16u55

Bron: VRT 0 Showbizz Onlangs liet Studio Brussel-DJ Black Mamba (aka Noonah Eze) weten dat ze Onlangs liet Studio Brussel-DJ Black Mamba (aka Noonah Eze) weten dat ze acute tinnitus met gehoorschade had opgelopen . Een totale ramp voor iemand die 24/7 met muziek bezig is. Ze liet zich de voorbije weken behandelen en onderging ook ‘hyperbare zuurstoftherapie’. Linde Merckpoel volgde Black Mamba voor haar vlog.

Tijdens de ‘hyperbare zuurstoftherapie’ ademen patiënten 100% zuurstof in, in iets wat lijkt op een retro duikboot. Dat sprak tot de verbeelding van Linde Merckpoel. Zij volgde Black Mamba naar haar laatste sessie en kreeg een ongeziene blik in de hogedrukkamer. Ze was er ook bij toen de dokter Noonah de verlossende blijde boodschap gaf, want haar gehoor heeft zich inmiddels volledig hersteld.