Linde Merckpoel stopt met ochtendshow bij StuBru en geeft de fakkel door aan Michèle Cuvelier TK

23 januari 2019

07u58 8 Showbizz “En dan moest ik jou nog iets vertellen: ik ga stoppen met de ochtendshow.” Zo kondigde Linde Merckpoel vanmorgen haar afscheid als presentatrice aan. Ze neemt eind deze maand na 2,5 jaar afscheid van de ochtendshow, en zal vanaf 4 februari video’s maken voor Studio Brussel. Vanaf diezelfde dag wekt Michèle Cuvelier de Studio Brussel-luisteraars.

Samen met regisseur en goede vriend Arnout zal Merckpoel vanaf nu ‘#Linde’ maken. ‘#Linde’ staat garant voor tweewekelijkse video’s op haar YouTube-kanaal. Ze vertelt verhalen over onderwerpen die haar fascineren en intrigeren. Met de reeks zal ze inhoudelijke thema’s op de agenda zetten, steeds in interactie en connectie met de Studio Brussel-luisteraars.

“Mocht ik kunnen, ik deed dertig dingen tegelijk en dan maakte ik radio, video en een tapdansshow tegelijkertijd”, reageert Linde in een persbericht. “Maar op een bepaald moment moet je gewoon durven kiezen voor die ene droom. Ik fantaseer al jaren met Arnout over dit videoproject en ben héél blij dat we ons hier nu fulltime op kunnen storten. Ik ga de luisteraars missen, maar de goesting in dit avontuur is te groot geworden. Ik wil actie en bewegen. Mensen leren kennen, nieuwe verhalen horen. Dingen die mij fascineren, waar ik vragen bij heb of geen hol van snap... Ik wil keiveel dingen zien met mijn eigen ogen. Dus ik doe het gewoon. Bam. Beslist.”

Michèle Cuvelier, een van de presentatoren van Music For Life afgelopen december én een van de revelaties van de laatste ‘Slimste Mens’-reeks, neemt de ochtendshow van haar over. “Ik heb heel veel zin om vanaf februari mijn bioritme compleet om te gooien. Van het muziekprogramma Zender in de late avond naar de ochtend. Hoera voor avontuur! PS: er zal geen ochtendhumeur zijn, misschien wel een nachthumeur, wanneer die wekker gaat om 04.00 uur. Maar met plezier hé.”