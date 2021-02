Linde Merckpoel neemt extra ‘moedertjesverlof’ en blijft maand langer thuis

Voor het eerst mama

In NINA vertelde Merckpoel na de bevalling voor het eerst over het moederschap. “Het is echt een coronakindje: in het begin van de eerste lockdown was het prijs. Dit was het ideale jaar om zwanger te zijn”, vertelde ze toen. Het is het eerste kind voor Merckpoel en haar vriend Jef, die uit de schijnwerpers blijft. Ze vormen een koppel sinds 2018. “Mijn lief Jef is op veel vlakken een ongelooflijke partner. Hij snapt dat hij samen is met een ambitieuze vrouw die er altijd vollen bak voor gaat.”