Linde Merckpoel in verwachting van eerste kindje: “Een klein projectje, dat steeds groter wordt” SDE

28 juni 2020

12u07 1 Showbizz Leuk nieuws voor Linde Merckpoel (35). De Studio Brussel-presentatrice is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend tijdens haar radioprogramma ‘Bij Linde’.

In het radioprogramma ‘Bij Linde’ had de presentatrice deze week Wim Lybaert te gast. Tijdens de show verklapte Merckpoel dat ze een eerste kindje verwacht. “Het is geen project, maar een projectje", lachte ze. “Het is eigenlijk nu al bezig. Laat ik zeggen dat het nu nog een heel klein projectje is, maar het wordt groter en tegen begin december zou het ongeveer af moeten zijn. Ik doe het niet alleen, ‘t is een project met m’n lief en ‘t is er eentje voor het leven." Wim Lybaert toonde zich erg ontroerd met het nieuws: “Ik ben zo blij.””Het is eruit, hoe mooi kan een zondag eigenlijk worden", besloot Linde.

De presentatrice had tien jaar lang een relatie met Gilles De Coster. Eind 2017 liep die ten einde. “Die breuk heeft me wel voorzichtiger gemaakt”, vertelde ze daar later over in HUMO, toen ze al opnieuw gelukkig was met haar huidige lief. “De zoete holderdebolder-verliefdheid, die zal ik nooit meer kennen. Ik geloofde erg in de symbiose. Mijn lief en ik, wij waren niet te ontwarren. Wel, dat bleek dus niet te werken. Ik heb er geen achterdocht aan overgehouden, wel een kleine reserve: ik zal me nooit meer in de grote, romantische botsautoliefde gooien. Ik heb nu al een hele tijd een nieuw lief, en ’t is een ongelofelijk lieve, tedere fucker. Natuurlijk wil ik met hem oud worden, maar ik zal dat nooit als een zekerheid verkondigen. Omdat ik nu weet hoe onvoorspelbaar een mensenleven is.”

Merckpoel heeft trouwens nog een projectje op de planning staan. Vanaf dit najaar zal ze het online team van Eén gaan versterken. “Ik heb al vaak gedacht dat ik de beste job ter wereld heb", liet ze in een mededeling weten. “Elke dag op zoek mogen gaan naar wat mij boeit en raakt in de wereld en die verhalen proberen te vertellen, samen met mijn cameraman/regisseur/beste vriend Arnout Bracke. Voor mij is het het beste ooit. Bij Studio Brussel is de vrijheid en het vertrouwen immens groot en dat bracht ons al in tal van nieuwe werelden. Of dat nu de WNBA-finale in Amerika was, een hutje van een dakloze man in een bos of twee maanden lang in mijn eigen kot in coronatijden... Elke dag voelde als een nieuw avontuur. Ik ben blij dat we dat nu kunnen verderzetten bij Eén. Een plek die nu al voelt als thuis. De ambitie en goesting is groter dan ooit."