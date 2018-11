Linde Merckpoel heeft een nieuw lief TDS

17 november 2018

09u11

Bron: Winteruur 2 Showbizz Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel (34) is opnieuw gelukkig in de liefde. Ze heeft bekend gemaakt een nieuwe vriend te hebben. Linde lijkt haar romance wel in alle rust te willen beleven: ze wil (nog) niet verklappen om wie het gaat.

In ‘Winteruur’ met Wim Helsen deed Merckpoel uit de doeken dat ze opnieuw verliefd is. Meer details wou ze echter niet kwijt: om wie het gaat en waar of hoe ze elkaar hebben leren kennen, dat blijft voorlopig hun geheim.

Eind vorig jaar werd bekend dat Linde Merckpoel en Gilles De Coster na ruim tien jaar een punt zetten achter hun relatie. Linde en Gilles leerden elkaar kennen op de VRT en werden datzelfde jaar een koppel. Voor het eerst in dertig jaar moest Linde echt alleen zijn, nadat ze steeds van de ene relatie in de andere belandde.

“Tot vorig jaar, toen er een einde kwam aan mijn relatie zonder dat ik daar zelf voor had gekozen”, aldus Linde toen. “Die situatie was totaal nieuw voor mij. Ik heb dat echt moeten léren, alleen zijn. Aanvankelijk was dat niet simpel, het was bij momenten zelfs gruwelijk hard. Maar als ik terugkijk op de voorbije maanden, moet ik zeggen dat ik het ook interessant vond. Ik heb veel over mezelf bijgeleerd.”